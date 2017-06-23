Alışveriş merkezlerinde 33 yankesicilik olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kadınlara yönelik 33 yankesicilik olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerinde kadın müşterilerin çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Alışveriş merkezlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 33 yankesicilik olayının 2 ayrı suç şebekesi tarafından yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 16 Haziran'da Eyüp, Kağıthane, Bahçelievler, Beyoğlu ve Şişli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Nilgün G'nin ( 32) operasyonda polisten kaçmaya çalışırken düşerek ayağını kırdığı öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen otomobil, 15 cep telefonu, 2 tüfek ile 20 fişek, 2 tabanca ile 25 fişek, 2 fotoğraf makinesi, 3 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar para ele geçirildi.



Çocuklara hırsızlık yaptırmışlar

Basına dağıtılan dükkanlara ait güvenlik kamera kayıtlarında, hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelilerin, kalabalık şekilde girdikleri dükkanlarda alışveriş yapan kadınları hedef seçtiği görüldü. Şüphelilerin, alışveriş yapan kadınları perdeleme yöntemiyle önünü kapatarak, yanlarındaki çocuklara çantalarını çaldırdığı görülüyor. Daha sonra mağdur kadının mağazada çantasının çalındığını fark edip araması kayıtlara yansıyor.

Operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışırken düşüp ayağı kırılan şüpheli Nilgün G. de adliyeye tekerlikli sandalye ile sevk edildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6'sı kadın 11 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.