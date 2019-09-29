İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. İşte İstanbul'da tatil edilen okulların isimleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda, 30 Eylül Pazartesi günü (1 gün süreyle) eğitim öğretime ara verdik. Hasarlı okullardaki öğrencilerimizin, geçici olarak eğitim görecekleri okulları yarın açıklayacağız." dedi.



İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.



İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.



EĞİTİME ARA VERİLEN O OKULLARIN LİSTESİ



1. BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2. BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

3. BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

4. ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL

5. GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

6. GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)

7. GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu

8. PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu

9. SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.



AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ



1. ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

2. AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

3. BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu

4. BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

5. EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

9. GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

10. GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

11. KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu

12. KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu

13. KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

14. MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi

15. PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

16. PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu

17. SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

18. SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

19. SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu

20. ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi