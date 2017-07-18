İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Tam bir afettir. Metrekareye 250 kilogram yağmur yağmış, bir saat, bir buçuk saatte, bu olağanüstü bir durum. Avrasya Tüneli'nde ekipler teyakkuz halinde. Su tahliyesi yapıyorlar. Kısa sürede de tünel geçişi başlamış olacak. Herhangi bir hasar durumunda tespiti yapılıp, zarar ziyan ödemesi yönünde destek olunacak" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'daki şiddetli yağışa ilişkin, "Tam bir afettir. Metrekareye 250 kilogram yağmur yağmış, bir saat, bir buçuk saatte, bu olağanüstü bir durum. Avrasya Tüneli'nde ekipler teyakkuz halinde. Su tahliyesi yapıyorlar. Kısa sürede de tünel geçişi başlamış olacak." dedi.



Bakan Arslan, İstanbul'daki yağışa ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına Avrasya Tüneli geçişinin bir süreliğine trafiğe kapatıldığını bildirdi.



Ekiplerin teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Arslan, "Avrasya Tüneli'nde ekipler teyakkuz halinde. Su tahliyesi yapıyorlar. Kısa sürede de tünel geçişi başlamış olacak. Herhangi bir can kaybı yok ama bazı araçların kaldığı yerden dolayı araçlarda hasarlar var. Avrasya Tüneli'ndeki çıkış noktalarında olabilecek sıkıntı nedeniyle girişleri durdurduk. İSKİ su tahliyelerini hızlı bir şekilde yapıyor, devamında açılışı yapılacak." diye konuştu.



Ekiplerin tamamının bölgede teyakkuz halinde bulunduğunu kaydeden Arslan, kriz merkezinin çalışmalarını devam ettirdiğini, sıkıntı yaşayan vatandaşların kriz merkezlerine ulaşmasını istediklerini vurguladı.



Ekiplerin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, hasar tespitinin ise daha sonra gerçekleştirileceğini aktaran Bakan Arslan, "Herhangi bir hasar durumunda tespiti yapılıp, zarar ziyan ödemesi yönünde destek olunacak. Şu an yağmur durmuş vaziyette. Su tahliyeleri yapılıyor. Bugünkü yağışı meteorolojinin yoğun yağış haberiyle örtüştürmek doğru bir şey değil. Tam bir afettir. Metrekareye 250 kilogram yağmur yağmış, bir saat, bir buçuk saatte, bu olağanüstü bir durum." değerlendirmesinde bulundu.



