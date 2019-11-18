İstanbul'da yoğun sis! Bazı seferler iptal edildi
İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor ve etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
GÜNDEM 18.11.2019, 08:30 18.11.2019, 08:34
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.
Kaynak: AA
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