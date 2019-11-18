İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor! Bazı seferler iptal edildi

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yoğun sis nedeniyle yaptığı açıklamada : "Tüm seferler iptal edildi." dedi.

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.