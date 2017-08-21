İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Şile'de bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesinde çok sayıda hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Beykoz'da bir evin bahçesinde 224 kök diş hint keneviri ele geçirildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, önceden belirlediği Beykoz'da bir adrese baskın düzenledi. Operasyon anları anbean drone ile kayıt altına alındı.



Ev ve bahçesi didik didik arandı. Domates fidelerinin arasına gizlenerek ekilmiş toplam 224 kök diş hint keneviri ile evin içerisinde saklanmış 500 gram kurutulmuş kubar esrar bulundu.



Operasyon sonrasında evin sahibi gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen şüphelinin işlemleri sürerken, el konulan uyuşturucu maddeler ise yakılarak imha edildi.





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