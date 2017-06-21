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İstanbul'daki çifte infazın nedeni ortaya çıktı!

İstanbul'da, 4 çocuk annesi Süphan Atasayar ile Ali Yılmaz sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü. Çifte infazı Atasayar'ın cinayetten 4 yıldır aranan kocası Mehmet Ali Atasayar'ın işlediği belirlendi.

İstanbul'daki çifte infazın nedeni ortaya çıktı!

Esenyurt, Yenikent Mahallesi, 479’uncu sokakta sabah saat 08.00 sıralarında, Süphan Atasavar (37) ve Ali Yılmaz(30) kirada yaşadıkları evden çıkarak birlikte sokakta yürüyordu.

Bu sırada iki tabancalı bir kişi peş peşe ateş açtı. Atasavar ve Yılmaz hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, çifte infazı 2013 yılında Gürcan Can isimli genci kızkardeşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürmekten aranan Atasayar'ın kocası Mehmet Ali Atasayar'ın gerçekleştiği belirlendi.

Eşiyle Ali Yılmaz arasındaki ilişkiyi öğrenen Mehmet Ali Atasayar'ın kaldıkları adresi öğrenerek pusu kurduğu saptandı.

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Atasayar'ın yakalanma çalışmasının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenyurt #çifte infaz #istanbul
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