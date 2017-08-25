Reina katliamının ardından “İşte katil bu” diye pasaportu servis edilen Akhe Mashrapov, FETÖ kuryesi çıktı.

Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamına ilişkin önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Saldırı sonrası dolaşıma sokulan haberlerde katliamın faili olarak gösterilen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov’un FETÖ mensubu olduğu öğrenildi. FETÖ’nün kuryesi olarak çalışan ve Kırgızistan’dan Türkiye’deki FETÖ’cülere para getirdiği belirlenen Mashrapov, yılbaşı öncesi geldiği İstanbul’da örgütü yüzüstü bıraktı ve parayı polise teslim etti.



Yeni Şafak’tan Yasemin Asan’ın haberine göre; Durumu öğrenen FETÖ ise, ifadesinin ardından Kırgızistan’a gönderilen Mashrapov hakkında karalama kampanyası başlattı. ‘7/24’ isimli haber sitesinden “Reina saldırganı Mashrapov” başlığıyla operasyonel bir haber dolaşıma sokuldu. Daha sonra ise emniyet içerisindeki FETÖ’cü polisler, Mashrapov’un ismini ve pasaportunu sızdırdı. Örgütün ‘şefkat tokadı’yla cezalandırılmak istenen Mashrapov da kısa bir süre sonra açıklama yaptı ve “İstanbul’da yaşanan saldırıyla hiçbir ilgim bulunmamaktadır” dedi.



İLK HABER ÖRGÜT MEDYASINDA



Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Gece kulübünü kana bulayan terörist, olayın ardından kaçmıştı. Saldırıdan bir gün sonra Kırgızistan’da FETÖ’cülere ait olan 7/24 haber sitesinde Reina saldırısını yapan saldırganın Akhe Mashrapov olduğu yazıldı. Bu haber Türk medyasında hızla yayıldı. Haberde kullanılan pasaportun, emniyet teşkilatı içerisindeki FETÖ üyesi polislerce sızdırıldığı düşünülüyor. Haberden bir gün sonra Mashrapov’un Reina saldırganı olmadığı ortaya çıkmıştı.



PARALARI POLİSE TESLİM ETTİ



Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov, FETÖ içerisinde ‘kurye’ olarak görev yapıyordu. Örgütün kara para işlerinde kullandığı Mashrapov, Türkiye’deki örgüt elemanlarına yurtdışında ‘aklanmış’ nakit getirmekle görevliydi. Yılbaşı öncesi yine para getirmek için Kırgızistan’dan Türkiye’ye gelen Mashrapov, havalimanına geldiğinde FETÖ’cülere vereceği parayı Türk polisine teslim etti. Parayı darbecilere vermeyerek örgütü satan Mashrapov, ifadesinin alınmasının ardından ülkesine gönderildi. Mashrapov Bişkek’e gittikten sonra FETÖ’cüler ona bu ihanetinin bedelini ödetmek için harekete geçti. Örgüt, Mashrapov’un hayatını karartmak için ‘Reina saldırganı’ olduğu yönündeki yalan haberleri yaymaya çalıştı.



LİRA KAÇIR, DOLAR GETİR



İddiaya göre; FETÖ, Bank Asya’dan hortumlanan kara parayı yurtdışında aklayıp yeniden Türkiye’ye getirmek için şu sistemi kullandı: Örgüt, Bank Asya’ya el konulacağını anlayınca bankadaki paraları kaçırmaya başladı. Paraları, seri numaraları bilindiği için Türkiye’de piyasaya süremeyen Fetullahçılar, görevlendirdikleri yabancı ülke vatandaşlarını kullanarak yurtdışına elden yolladı. Dünyanın birçok yerine bu şekilde götürülen hortum parası, gidilen ülkedeki yerel para cinsine çevrildi. Kısa bir süre sonra ise Amerikan Doları’na dönüştürülen paralar bu şekilde ‘aklanmış’ oldu ve kuryeler aracılığıyla yeniden Türkiye’ye sokuldu. ‘Reina katili’ diye lanse edilen Mashrapov da bu dişlinin çarklarından sadece biriydi.



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