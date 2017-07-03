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İstanbul'daki kuyumcu soygunu girişimi

Ataşehir'de, 3,5 ay önce yaşanan soygun girişimine karıştıkları iddia edilen 5 kişi, Sancaktepe'de polisle girdikleri silahlı çatışma sonucu yakalandı

İstanbul'daki kuyumcu soygunu girişimi

Ataşehir'de 3,5 ay önce meydana gelen kuyumcu soygunu girişimine karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli, Sancaktepe'de polisle girdikleri silahlı çatışma sonucu yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de 18 Mart'ta meydana gelen olaya ilişkin yaptıkları çalışmada, soygun girişiminde bulunduktan sonra kaçak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, olaya karışanların yakalanması için çalışmasını sürdürürken, şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Sancaktepe'de bulunduğu belirlendi. Bölgeye giden ekipler, Sarıgazi Mahallesi'nde şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan şüphelilere, polisler de karşılık verdi.

Çıkan çatışmada, otomobildeki şüphelilerden 4'ü yaralandı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 1 şüpheli emniyete götürüldü.

 Soygun
Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Sokağı'nda 18 Mart'ta meydana gelen soygun girişiminde, silahlı ve kar maskeli kişiler bir kuyumcu mağazasına girmiş, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüphelilerin silahla ateş açması sonucu iş yeri sahibi ile yoldan geçen bir kişi yaralanmış, olayın meydana geldiği sokaktaki esnaf Adil Bozdemir ise kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #şüpheli #soygun girişimi #silahlı çatışma #kuyumcu #gözaltı #ataşehir
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