İstanbul'daki o cinayetin arkasındaki gerçek ne

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Samet Erkin'in (Saimaiti Aierken) öldürülmesi ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Uygur Türkü Samet Erkin'i öldürdüğü şüphesi ile takibe alınan şahıslar, Suriye sınırından çıkmaya çalışırken Adana'da emniyet güçlerinin operasyonu ile yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yakalanan şahıslardan ikisinin Kırgızistan diğer kişinin ise Suriye uyruklu olduğu bildirildi.

Kırgızistanlı zanlıların isimleri Hüseyin Akhmetaliyev ve Abdullah Enver, Suriyeli zanlının ise Ali İşbeki olduğu belirtildi. Şüphelilerin Adana'dan İstanbul'a getirildikleri belirtildi.

KIRGIZİSTAN BAŞKONSOLOSU GÖREVDEN ALINDI

Olayların ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından imzalanan bir karar ile Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov görevinden alındı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı başkonsolosun görevden alınma sebebine dair açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Ekim ayının sonlarında, Kırgızistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, kayıt silme ve diplomatik plakayı iade etme sürecini ihlal ederek Range Rover aracını, Ramadan Turizm galerisine satış yapmak üzere teslim etti. Sopokov, belirtilen arabanın neden cinayet mahalline yakın yerde olduğunu açıklayamadı.

ESKİ GÜMRÜK KOMİTESİ BAŞKANININ ORTAĞIYDI İDDİASI

Hatırlanacağı üzere, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Samet Erkin, Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde otururken; kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak yaşamını kaybetmişti. Polis olay yerindeki Kırgızistan elçiliğine ait bir aracı şüpheli olarak gördüğü için el koymuştu. Samet Erkin, Kırgızistan'ın eski Devlet Gümrük Komitesi başkan yardımcısı Rayimbek Matraymov'un ortaklarından birisi olduğu iddia ediliyor.

KIRGIZİSTAN'DA FETÖ FAALİYETLERİ

Üç hafta kadar önce Bişkek havaalanında bir arabanın bagajında bir ceset bulunduğu haberleri yayılmıştı. Bulunan cesedin yanında da 1,5 milyon dolar para bulunduğu, bulunan paranın İstanbul'da öldürülen Samet Erkin'E ait olduğu iddia edildi.

Kırgızistan, Türk Cumhuriyetleri içinde FETÖ okullarının devredilmesine direnen tek ülke. FETÖ'nün faaliyetlerinin devam ettiği bir ülke. Aynı zamanda FETÖ'nün kara para işlerinde faaliyet yürüttüğü çeşitli olaylarda ortaya çıkmıştı.

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