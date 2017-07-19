Silivri'de, dün etkili olan yağışın ardından sular altında kalan yaklaşık 500 evinbulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.Kaynak: AA
İstanbul genelinde dün sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından, yağıştan en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Silivri'de çalışmalar sürüyor.
Gümüşyaka Mahallesi'nde yaklaşık 500 konutun sular altında kaldığı ilçede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaymakamlık, ilçe belediye ve Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin çalışmaları bugün de devam etti.
Su tahliyesinin yanı sıra temizlik ve ilaçlama çalışmalarının da yapıldığı mahallede, yetkililerce hasar tespit çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.
"Evi, 1 metre derinliğinde su kapladı"
Evi sular altında kalan mahalle sakinlerinden 66 yaşındaki Halil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah şiddetli yağışın etkisiyle uyandıklarını ve hemen evden çıktıklarını belirterek, "Eşim yeni kalp krizi geçirmişti, eşimin kalkmasıyla evden bir, iki parça şey aldık, çıktık. Evi, 1 metre derinliğinde su kapladı. Neticede ciddi bir zararımız var. Şu an hiçbir şeyimiz yok." dedi.
Toplam 47 araç ve 150'yi aşkın personelle bölgede hizmet veren İBB ekipleri 5 farklı noktadan kanallar açarak suyun tahliyesi hızlandırıldı.
Öte yandan İBB itfaiye ekipleri bölgede dünden bu yana 460 vatandaş, 20 evcil hayvan ve 77 aracı kurtardı.
Evleri su altında kalan vatandaşların ise geceyi çevredeki otellerde geçirdiği öğrenildi.
Silivri'de, dün etkili olan yağışın ardından sular altında kalan yaklaşık 500 evin bulunduğu bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.
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