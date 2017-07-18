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İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle uçak Bursa'ya indi

Yağış, hava ulaşımında da aksamaya neden oldu. Trabzon-İstanbul seferini yapan Atlas Jet'e ait yolcu uçağı, Bursa Yenişehir Havalimanı'na indi

İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle uçak Bursa'ya indi

Trabzon-İstanbul seferini yapan Atlas Jet'e ait yolcu uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Yenişehir Havalimanı'na indi.

Alınan bilgiye göre, saat 08.03'te Trabzon Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Atlas Jet'e ait yolcu uçağı, şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul'daki hava şartları nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.

Havalimanında 173 yolcusuyla bir süre bekletilen uçak, hava şartlarının uçuşa müsait olduğu bilgisinin ardından İstanbul'a gitmek için saat 11.26'da havalandı.

HAVA ULAŞIMINDA AKSAMA YAŞANDI

İstanbul'da etkili olan sağanak, hava ulaşımında da aksaklıklara neden oldu.

İstanbul hava sahası üzerine yoğunlaşan elektrik yüklü bulutlar olarak adlandırılan Cumulonimbus (CB) bulutları pilotlara zor anlar yaşattı.

CB bulutları nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Yakıtı azalan uçaklar ise İstanbul'a yakın başka havalimanlarına yönlendirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #trabzon #atlas jet
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