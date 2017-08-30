İstanbul'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

İstanbul'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bir hafta önce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



"Sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları" iddiasıyla adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 20 şüphelinin yakalanması amacıyla 13 ilçede 20 adrese baskın yapılmış, 10 kişi gözaltına alınmış, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmişti.