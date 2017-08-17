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İstanbul depreme hazır mı?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18'inci yıldönümünde, İstanbul depreme hazır mı sorusu soruluyor. Felaketin yıldönümünde deprem riskini değerlendiren uzmanlar, aradan geçen 18 yılda hiçbir şeyin değişmediği görüşünde.

İstanbul depreme hazır mı?

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna'ya göre, beklenen büyük İstanbul depremine kent hazır değil.

Suna, 1999 depreminin ardından yapılan planlamaların dikkate alınmadığını da sözlerine ekledi.

Nusret Suna, İstanbul genelinde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projelerinin hakkıyla yapılmadığını söyledi.

Kentte toplanma alanları da ciddi bir sorun. 

Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, mevcut toplanma alanlarının olası bir depreme hazır olmadığını savunuyor. 

Her toplanma alanında mutlaka tam teçhizatlı bir afet konteyneri bulunmak zorunda. Ancak bir çok ilçede bu konteyner yok. Olanlar da yetersiz. 

Bu konuda, 18 yıl önce depremin en çok vurduğu yerlerden biri olan Avcılar'da, belediyenin yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor.

Kentteki mevcut yapıların yüzde 50'sinin depreme karşı yetersiz olduğunu belirten uzmanlar, denetimlerde ciddi zaafiyetlerin olduğunu söylüyor.

Haber: Gökhan Çelik
Kamera: Bülent Ünal / Şengül Derin​
ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #deprem #17 ağustos
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