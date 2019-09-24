Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, "İstanbul'da olan 4.6 büyüklükteki deprem öncü olabilir mi?, 4.6 büyüklükteki deprem nerede oldu?, Bu deprem Karabiga-Çan-Bayramiç hattındaki fayları tetikler mi? ve Peki Karabiga-Çan-Bayramiç dolaylarındaki faylar yarın yada sonraki günlerde deprem yaratır mı?" sorularına yanıt verdi. Perinçek, "Peki Karabiga-Çan-Bayramiç dolaylarındaki faylar yarın yada sonraki günlerde deprem yaratır mı?" sorusuna "Evet Yaratabilir. Zira söz konusu alanda 281-282 yıldır 7 dolayında deprem olmuyor. Bu alanda 7'lik deprem yaratacak enerji birikmiş durumda." yanıtını verdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Doğan Perinçek, şunları ifade etti:



"İstanbul'da olan 4.6 büyüklükteki deprem öncü olabilir mi?



Evet olabilir. Olabilir olarak kabul edip (birkaç saat yada artçılar olana kadar beklenmeli) sağlam olmayan binalardan uzak durulmasını öneririm.



4.6 büyüklükteki deprem nerede oldu?



Meslektaşlarımın 7 büyüklükte deprem beklediği Orta Marmara fayı üzerinde oldu.



Bu deprem Karabiga-Çan-Bayramiç hattındaki fayları tetikler mi?



Hayır hemen tetiklemez fakat uzun vadede etkisi olabilir. Zira Marmara Denizindeki faylar ve Çanakkale kuzeyindeki (Saroz Körfezi-Gökçeada), güneyindeki (Karabiga-Çan-Bayramiç) faylar ve daha güneydeki faylar (Gönen -Yenice-Edremit Körfezi) KUZEY ANADOLU FAYI'nın kolları



Peki Karabiga-Çan-Bayramiç dolaylarındaki faylar yarın yada sonraki günlerde deprem yaratır mı?



Evet Yaratabilir. Zira söz konusu alanda 281-282 yıldır 7 dolayında deprem olmuyor. Bu alanda 7'lik deprem yaratacak enerji birikmiş durumda.



SON DAKİKA: Artçı depremler başladı. Şu ana kadar büyüklükleri 1.2 ile 3.3 arasında değişen 7 adet artçı oldu. Artçıların başlaması sevindirici. Bu nedenle 4.6 dan daha büyük bir depremin olma olasılığı azalıyor."



ulusal.com.tr



