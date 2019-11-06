İstanbul Eminönü'ndeki balık-ekmek teknelerinin kaldırılma kararına vatandaş ne dedi?

Burası Eminönü... Bu görüntüler ise tarihi balık-ekmek kültürünü yansıtıyor. Ancak artık o tarih kokan tekneler kaldırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Kasım'da sözleşmeleri biten teknelerin boşaltılmasını istedi. Balıkçılar mahkemeye başvurdu. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi davanın incelenmeksizin reddine karar verdi. Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. İşletme sahipleri ise yeniden başvuru için harekete geçti.

Balık ekmek teknelerinde yaklaşık 200 kişi çalışıyor. Aileleri de düşünüldüğünde burası çok sayıda insanın geçim kaynağı.

Görüntüden şikâyetçi olan da var, tekneler kalkmasın diyen de...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi balık-ekmeği kaldırmayı düşünmüyor. Bu lezzet belediyenin iştirakleri ile yaşatılacak.

Konuyla ilgili İBB tarafından Fatih Kaymakamlığına yazı gönderildi. Gözler şimdi kaymakamlığın tahliye için belirleyeceği tarihte...



HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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