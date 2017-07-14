15 Temmuz'un yıl dönümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bir video hazırlandı. Görüntülerde Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ilk kez o gece yaşananları anlattı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları belgeselleştirdi.



Belgeselin adı "Bir Emir Binlerce Nefer". Anlatıcı ise İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan...



Çalışkan o geceyi ilk kez kameralara anlattı.



Belgeselde 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin çarpıcı görüntüler yer aldı.



15 Temmuz'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gözünden anlatan belgesel o gece yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.



ulusal.com.tr