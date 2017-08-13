İstanbul'da "canlı bomba" olduğu şüphesi ile gözaltına alınan IŞİD'li terörist Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla polis memuruna saldırdı. Ağır yaralanan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. IŞİD'li terörist, saldırının ardından öldürüldü.

İstanbul'da gözaltına alınan IŞİD'li Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu ağır yaraladı. IŞİD'li terörist vurularak öldürülürken polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'da IŞİD üyesi "Canlı bomba" şüphesiyle bir kişi gözaltına alınarak 2 polis memuru tarafından saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. IŞİD'li terörist araçtan indirilip Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçirileceği sırada, nereden çıkardığı anlaşılamayan bıçakla yanındaki polis memuruna saldırdı. Saldırı sırasında polis memuru ağır yaralandı. Olay sırasında yaşanan bağırışımalar üzerine şüpheliyi getiren diğer polis memuru ve o sıra çevrede bulunan polisler şüpheliyi silahla vurarak öldürdü. Polis memuru Sinan Acar ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Haberi alan polis memurunun yakınları ve meslektaşları Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne akın etti.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki teröristin cesedi ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesi sürüyor.



Bezmi Alem Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Sinan Acar şehit oldu.









Foto:AA

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