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İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu. Yeni atamalarda 2 emniyet müdür yardımcısı, 2 ilçe ve 5 şube müdürünün görev yeri değişti

İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2 emniyet müdür yardımcısı, 2 ilçe ve 5 şube müdürünün görev yeri değişti.

İstanbul Emniyet'inde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Yeni atamalarda 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu emniyet müdür yardımcısı oldu. 

Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürü Alper Karalı da Hassas Bölgeleri Koruma ve Bakım Onarım Şube Müdürlükleri'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığına atandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bolat, Kriminal Daire Başkanlığına tayin oldu. Bolat'ın yerine de Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Bülent Yeşilyurt getirildi. 

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne, 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çakır atandı. 

Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğüne , Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Necmettin Yüksek tayin edilirken, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğüne de Emniyet Müdürü Neslihan Şentürk getirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #emniyet
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