İstanbul'da "canlı bomba" olduğu şüphesi ile gözaltına alınan IŞİD'li terörist Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu ağır yaraladı. IŞİD'li terörist, saldırının ardından öldürüldü.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, ismi açıklanmayan IŞİD'li teröristin cesedi ise halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunuyor.



Canlı bomba şüphesi ile gözaltına alınan teröristin bıçağı emniyetin içine nasıl soktuğu, gözaltına alınmadan önce üzerinin yeterince aranıp aranmadığı ise şimdilik soru işareti olarak duruyor.





ulusal.com.tr