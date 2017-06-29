İstanbul'un Esenler ilçesinde 250 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu düzenledi

İstanbul Esenler'de bazı adreslere gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Tuna Mahallesi'nde 6 adrese operasyon düzenledi.







Operasyonda, bir miktar eroin ve bonzai ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.







Polis, güzergahtaki kahvehanelerde de çalışma yaparken, şüphelilere kimlik kontrolü yapıldı.







Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, metruk binalar da arandı.







Operasyonda, aralarında aranan şahısların da bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı.







