İstanbul Eyüp'te yüzleri maskeli bir grup, markete molotofkokteyli saldırı düzenledi. Kapısı alev alev yanan markette mahsur kalan çalışanları çevredeki vatandaşlar kurtardı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen saldırıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

0 0 0 0

Ellerindeki molotofları yakıp marketin kapısına attılar, sonra da kaçtılar.



İstanbul Eyüp'te molotofkokteyli saldırı dehşeti yaşandı. Saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olay Eyüp, Güzeltepe Mahallesi Üçtepe Sokak'ta saat 21.00 sularında meydana geldi. Yüzleri maskeli 5 kişi, sokakta bulunan bir markete molotofkokteyli attı. Saldırganlar kaçarken, marketin kapısı alev aldı.



Panik halindeki çalışanlar kendilerini korumak için marketin arka bölümüne kaçtı. Olaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi.



Kapıdaki yangını söndüren vatandaşlar, mahsur kalan market çalışanlarını dışarıya çıkardı.



Zırhlı araçlarla bölgeyi güvenlik altına alan polis ekipleri, kapısı yanan markette inceleme yaptı.



Polis, 5 kişi oldukları belirlenen molotoflu saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.





ulusal.com.tr