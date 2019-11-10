İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Fatih'te Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine araçla gelen şüpheli, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.