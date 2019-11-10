banner1198

banner1199

banner1197

İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih'te bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

GÜNDEM 10.11.2019, 21:50
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Fatih'te Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine araçla gelen şüpheli, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA
#istanbul #fatih
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P