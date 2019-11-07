İstanbul Fatih'teki 4 kardeşin ölümündeki sır

O 4 kardeş işte bu evde yaşıyordu. Bir süre haber alınamayınca polis eve geldi.4 kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı.

İstanbul Fatih'te 4 kardeşin aynı anda ölü bulunmasıyla ilgili polis yeni bilgilere ve ayrıntılara ulaştı.

Yapılan son araştırmalara göre ailenin maddi sıkıntı içinde olduğu tespit edildi. Oya Yetişkin'in diğer kardeşlerini intihara sürüklediği iddiası üzerinde duruluyor.

60 yaşındaki Kamuran ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin. Bu iki isim aynı odada ve aynı koltukta yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Cüneyt ve 54 yaşındaki Oya Yetişkin'in ise farklı odalarda sırtüstü yatar vaziyette bulundu.

Evin tek çalışanı Oya Yetişkin'in önce kardeşlerini sonrada kendini zehirleyerek öldürdüğü şüphesi dışında polis cinayet üzerinde de duruyor.

Olayın yaşandığı evin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notunu da başkasının asmış olabileceği tahmin ediliyor.

Oya Yetişkin'in en yakın arkadaşı Serpil Alkan, dört kardeşin cenazesini almak için savcılığa başvurdu. Ailenin 35 yıllık aile dostu olan Alkan'ın anlattıkları intihar şüphesini güçlendirdi. Alkan, Oya Yetişkin'in bir kaç yıl önce "Ben ölürsem onları da öldürürüm" dediğini aktardı.

Ayrıca Oya Yetişkin kardeşlerini geçindirmek için Mimar Sinan Üniversitesi'nde modellik dışında, bazı mekanlarda şarkıcı da söylüyordu.

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