İstanbul günlerdir sis altında... Sis ve düşmeyen sıcaklıklar şehre hakim oldu. İstanbul’da son 40 yılın en sıcak kasımı yaşanıyor.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, İstanbul'da günlerdir oluşan sisi değerlendirdi.

Peki, sis ne zaman geçecek, meteorolojik şartlar ne zaman düzelecek?

Profesör Hüseyin Toros, ülkedeki sıcaklıkların artmasını da yorumladı.

Toros, sıcaklıklara iklimsel değişim ve kürel ısınmanında sebebiyet verebileceğini dile getirerek kuraklık uyarısı da yaptı.

Kuraklığın yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer tehlike de hava kirliliği.



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