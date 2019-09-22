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İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) sona erdi

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali sona erdi. Türkiye'nin millî gücünün sergilendiği festivali 1 milyondan fazla vatandaş ziyaret etti.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) sona erdi

Millî teknolojilerin damga vurduğu festival teknofest sona erdi. 

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline yoğun ilgi gösterildi. Her yaştan vatandaş Atatürk Havalimanı'ndaydı.

Türkiye'nin millî gücü festival alanındaydı. İHA ve SİHA'lar, Atak helikopteri, geliştirilmeye devam edilen millî muharip uçağımız TF-X ve uçan otomobil Cezeri alandaki millî üretimlerden bazılarıydı. 

Teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, sergiler, stant etkinlikleri, seminer ve konferans programları düzenlendi. Genç beyinler yarışmalarla teknolojideki gelişimlerini gösterdi.

Türk yıldızlarının gösterisi nefes kesti. Bununla beraber Rusya'nın çok amaçlı avcı jeti Su-35 de İstanbul semalarındaydı.

5 gün süren festivalde ziyaretçi rekoru kırıldı. İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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