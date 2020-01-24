İstanbul Havalimanı'nda ölümcül virüs taraması
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın, Türkiye'de de önlemler alınmasına neden oldu. Çin'den gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrolden geçirildi.
GÜNDEM 24.01.2020, 15:02 24.01.2020, 15:02
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını için Türkiye'de de önlemler alındı. İstanbul Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi.
Uçaktan inen yolcular, sağlık ekiplerince kurulan termal kameralarla detaylı şekilde tarandı.
Çin'den gelen yolcuların büyük çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.
İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, termal kameraların 38 derecenin üstündeki vücut ısısını yansıtan sistemler olduğunu belirtti.
ulusal.com.tr
Kaynak: AA
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