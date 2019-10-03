Gayrimenkul Borsası, İstanbul için korkutan deprem raporunu açıkladı. Binaların yaşı incelenen rapoda, 1 milyon 73 bin kişinin risk altında olduğu tespit edildi

Gayrimenkul Borsası, İstanbul depreminin ardından zemin yapısı ve binaların yaşını inceledi. "Öncelikli müdahale alanları haritası" hazırlandı.



Haritaya göre, İstanbul'da yaklaşık 429 bin konutta hem zemin hem de yapılar riskli. "Öncelikli müdahale alanı" olarak tanımlanan bu alanda 1 milyon 73 bin kişi yaşıyor.



Hürriyet'in özel haberinde yer alan bilgiler İstanbul'un deprem tablosunu bir kez daha gösterdi.



5,8'lik depremden sonra yapıların yüzde 10'unun ağır, yüzde 2'sinin az ve yüzde 65'inin hasarsız olduğu belirlendi. Buna göre, yapıların yüzde 35’inin yıkılması veya güçlendirilmesi gerekiyor.



ulusal.com.tr