Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğine dair uyarısı ile İstanbul'un kuzeyinde yağış beklendiği uyarısının ardından bir uyarıyı da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen yaptı. Şen, Twitter'dan 'kümülonimbus' uyarısında bulundu. Uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği konusunda uyarıda bulundu.



Ardından İstanbul'un kuzeyinde sağanak yağış beklendiğine yönelik uyarı geldi.



Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş da "Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız" dedi. Uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı.



PROFESÖR ORHAN ŞEN DE UYARDI



İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen de 'kümülonimbus' uyarısında bulundu.



Orhan Şen şunları belirtti:



Terkoz aciklarinda karadeniz uzerinde cok kuvvetli bir CB bulutu var kilyos kiyisini takip ederek istanbulun kuzeyine geliyor



Bulutun kalinligi yaklasik 10 km



CB bulutu kumulenimbus demek simsek yildirim asiri yagmur ve dolu yapan bulut



Bahsettigim bulut hucresi karadenizin kiyisindan istanbul un icine dogru yoneldi



Istanbulun bogaz etrafini maslak levent beykoz umraniye cekmekoy e uzanir​



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