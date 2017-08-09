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İstanbul İtfaiyesi'nin başarısı

ABD'de gerçekleştirilen "Polis ve İtfaiye Oyunları"nın ilk gün müsabakalarına katılan İstanbul İtfaiyesi; 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

İstanbul İtfaiyesi'nin başarısı
ABD'de düzenlenen "Polis ve İtfaiye Oyunları"nda mücadele veren İstanbul İtfaiyesi, ilk gün müsabakalarında 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları (World Police & Fire Games) ABD'de başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, oyunların ilk gününde grekoromen güreşte 59 kiloda Halit Pınar ve 71 kiloda Şükrü Akyıldız ile altın madalya, 80 kiloda Erol Özçelik ve yine aynı kiloda Nurettin Ertekin ile gümüş madalya, 75 kiloda da Ramazan Alpul ile bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA
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