Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Kadıköy istikametinde biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve ,itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Kadıköy istikametinde biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve ,itfaiye ekipleri sevk edildi.



