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İstanbul Kadıköy'de zincirleme kaza

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Kadıköy istikametinde biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve ,itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de zincirleme kaza

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Kadıköy istikametinde biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve ,itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Etiketler; #Kadıköy #zincirleme kaza
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