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İstanbul Kağıthane'de beton mikseri devrildi

İstanbul Kağıthane'de virajı alamayan bir beton mikseri kaldırımdaki elektrik direğine çarparak devrildi. Mikserde taşınan beton ve araçtaki mazot yola aktı. Kazadan yaralı olarak kurtulan araç şoförü tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane'de beton mikseri devrildi

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen beton mikseri sürücüsünün kontrolünden çıktı, facianın ise eşiğinden dönüldü.

İstanbul Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri elektrik direğine çarparak devrildi. 

Kaza sonrası mikserde bulunan beton ve aracın yakıt tankındaki mazot yola aktı.

Yolun ortasına yatan mikserin içinde sıkışan şoför kendi imkanalarıyla çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Belediye ekipleri de mazot dökülen yolda kumlama çalışması yaptı.

Çevre sakinleri daha önce aynı noktada bu tür kazaların yaşandığını söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kağıthane
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