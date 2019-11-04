İstanbul Kağıthane'de Sadabad Yurdu yıkıldı! Utku Reyhan'dan Semra Kuytul'a yanıt

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Semra Kuytul'un açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından cevap yazan Reyhan, şunları belirtti:

"Semra Hanım, yine mızraklarınıza Kur'an sayfalarını geçirmişsiniz. Ama bu hile artık tutmuyor.

Elinzde kitap olması, sizlerin suçlarını örtmez. Biz bunları FETÖ'de gördük.

Onlar da yurtları dershaneleri kapatılınca "içerde Kur'an var" diyordu.

Başka numara bulun artık. Sıktı.

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Sayın Furkancılar. Tamam yıldım ben. İki gündür beddualarınızı okuyorum. Binlerce.

Ama Allah aşkına bu kadar mı yalnız ve işsizsiniz? Yok mu başka meşgaleniz?

Allah'ın sizi kendine elçi tayin ettiğini düşünecek kadar zıvanadan çıkmışsınız şirke düşmüşsünüz.

Hadi başka kapıya!

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Süleymancılar ve Furkancılar kendilerine yönelik eylemi İslam'a yapılmış zannediyor.

Kendilerine dokunan kim olursa, onlara göre dine savaş açıyor.

Müslüman halkımız kendilerini dinin sahibi sanan, kendinde keramet arayan bu azıtmış sapkınları arasından temizlemeli."

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