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İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda bazı sokaklarda önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Aramalarda özel eğitimli narkotik köpekleri de kullanıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda daha önceden araması bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Kullanılmayan binalar, dükkanlar ve sokak ve caddelerde yapılan aramalarda 1 silah, yüklü miktarda sentetik uyuşturucu, esrar ele geçirildi.

"OPERASYONDA KÖPEKLER DE KULLANDILDI"

Canan Sokak üzerinde aramalara katılan "Panzer" isimli narkotik köpeği, sokak lambasının hemen yanında çöplerin içine konulmuş içinde uyuşturucu madde olan torbaya tepki verdi. Narkotik ekipleri torbayı açınca bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ile karşılaştı. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #kağıthane #uyuşturucu
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