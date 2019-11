İstanbul Kağıthane'de yıkılan Süleymancıların Sadabad Yurdu hakkında Fatih Süleyman Denizolgun'dan çarpıcı açıklamalar

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, İstanbul Kağıthane'de yıkılan Süleymancıların Sadabad Yurdu hakkında detaylı açıklama yaptı.

Kendi internet sitesi üzerinde bir yazı yayımlayan Denizolgun, yurdun yıkımının haklı olduğunu söyledi.

Fatih Süleyman Denizolgun, şunları belirtti:

"Hemen dibinde yeni yapılan kurs olmasa, yıkılan binanında zemini çürük olmasa, yer vakfın olsa, tapuya riskli yapı olarak şerh düşülmese, tüm hukuksal süreçler bitmese, tüm yasal süreler en uzun şekliyle lehinize olarak beklenmese, rızanızla tahliye etmeniz beklendiği halde tahliye etseydiniz, yeni yurt binamız için her türlü kolaylık sağlanmasaydı, yeni binanızda kayıtlı öğrencileri oraya ayaklanma için provoke etmeseydiniz, bazı idarecilerimizden direnin direnebildiğiniz kadar talimatları gelmeseydi, devletin polisine, zabıtasına, mahkeme kararlarına, yıkım kararlarına direnmeseydiniz, tebligatlar yapılmasaydı, haberiniz olmasaydı, efendice binayı tahliye etseydiniz, kapıları kitleyip tekbirlerle maneviyatı suiistimal etmeseydiniz, polise zabıtaya küfredip, bağırmayıp, taş atmayıp, makinaların önüne atılmayıp, zorluk çıkartmasaydınız, her zaman her sözünüz yalan olmasaydı, yaydığınız sosyal medya mesajlarınız, yalan belgeleriniz ve algılarınızla nasıl fitne girişimine sebep olduğunuz kanıtlanmasaydı, halkı kin, nefret düşmanlığına sevk etmeye çalışmasaydınız elbette bu konuyu tartışabilirdik.

SADABAD YURDU İLE İLGİLİ ÜRKÜTÜCÜ TESPİTLER / FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ

En önemli detaylardan birine geliyorum. Hani dedik ya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tahliye kararı verdi, diğer yurdumuzun yıkım olacağını bildiğiniz için, zaten bu yeni yurdumuzu yapan da sizsiniz, yıkılan binadaki talebelerimizin kaydını düşürüp, yeni yaptığınız yeni binamıza talebelerimizi kaydeden de sizsiniz. VE YIKIM GÜNÜ VE GECESİ DE GELİNECEĞİ HABER EDİLDİĞİ İÇİN, DİRENİN TALİMATI VERİLİP, sağlam binadaki talebeler, çürük, boş binaya taşındı. Direnin direnebildiğiniz kadar, her türlü zorluğu çıkarın, gerekirse bizlerde sahaya iner beraber mücadele ederiz DİYENLER KİM?

Sahte hesaplarla, trollerle, ne idüğü belirsiz kişilerle, sosyal medyada iyi algı yaptığınızı sandınız. Ama yanıldınız. İYİ İŞ ÇIKARDINIZ, ÇOK İYİ ALGI YAPTIK DİYE BİRBİRİNİZİN SIRTINI SIVAZLADINIZ. Peki bu ifadeleri kullananlar Cemaatimizin yönetiminin HANGİ MEVKİLERİNDE görev yapmaktalar? Cemaatimizin yönetiminden kimler bu işlere sevindi? Whatsapp’larda, sosyal medyada her türlü dezanformasyon içeren, algıyı farklı yöne çeken kayıtlar, videolarla neyi amaçlıyorsunuz? Ve bunları yayın, hatimlerde yayma talimatı vermeyi hangi saikle yapıyorsunuz? Bu olayın sonuçları kime yarıyor? Cemaatimizin idaresinde, işler çok buhranlı bir haldeyken algı değişmesi kime yarıyor? Bu soruları samimice sorup ipuçlarını takip ettiğinizde gerçekleri şüphesiz bulabiliriz."

ulusal.com.tr