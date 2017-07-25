Karaköy'de, T. C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı önünde unutulan çanta paniğe neden oldu.

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Karaköy'deki Kadıköy vapur iskelesinin hemen yanında bulunan İstanbul Liman Başkanlığı önündeki direğin dibinde bir çanta gören güvenlik görevlisi polisi arayarak ihbarda bulundu. Çantanın içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphelenen güvenlikçiler, alanı şeritle kapattı.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Bu sırada polislerin yanına gelen bir vatandaş, çantayı çocuklarının unuttuğunu söyledi. Polis eşliğinde açılan çantada çocuk giysileri ve oyuncak çıktı.

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