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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 19 eski emniyet mensubundan 12'si yakalandı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 19 eski emniyet mensubundan 12'si yakalandı.

FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı öne sürülen 19 eski emniyet mensubunun yakalanması için gözaltı kararı alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması çerçevesinde, İstanbul merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 12'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirilen zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kars'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kars'ın Kağızman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 4 kişi hakkında sulh ceza hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin bazı köylerinde oturan V.Y, Ö.F.V, Ş.K. ve S.D'yi yakaladı.

Gözaltına alan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #fetö #kars
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