FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 30 ilde eş zamalı operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli başlatılan soruşturmada 72'si astsubay, toplam 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibat kurdukları tespit edildi.
Şüphelileri yakalamak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı harekete geçti.
ulusal.com.tr
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı. 72'si astsubay, toplam 74 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 30 ilde eş zamalı operasyon düzenlendi.