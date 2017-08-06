İstanbul'da etkili olan aşırı sıcak ve yoğun nem gece gündüz demiyor. Sıcakta evde duramayan yurttaşlar da serinlemek için soluğu sahil kenarlarında alıyor. Bazıları mangal yakıp piknik yaparken bazıları da daha fazla serinlik için kendini denize atıyor..

İstanbul Cuma gününden bu yana muson sıcaklarıyla boğuşuyor.Kentte etkili olan aşırı sıcak ve yoğun nem nedeniyle vatandaşlar ne gündüz ne de gece evde duramıyor..Gündüz sokaklar da gezen az. Vatandaş bulduğu gölgeye kendini bırakıyor. En çok tercih edilen yerler ise sahil kenarları oluyor..Gündüz 37 dereceyi gören sıcaklık ve yüzde 93'e ulaşan yoğu nem adeta nefes aldırmıyor. Akşam olduğunda da durum hemen hemen aynı.Akşam saatlerinde termometreler 26 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklık daha fazla.Sıcaktan bunalan İstanbullular gece de soluğu parklarda ve sahil kenarlarında alıyor.En uğrak yerlerden biri de Zeytinburnu sahili. Kimi çimlere uzanıyor , kimi de sahil kıyısına..Mangal yakıp serin havada piknik yapmak isteyenler de var.Bazıları da gece olmasına rağmen serinlemek için kendini denize atıyor..