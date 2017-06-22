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İstanbul Pendik'te şortlu kıza saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Ercan Kızılat ifadesinde, "Elimin tersi ile yalnızca yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak saldırıya geçti. Ben yalnızca bayanın bana zarar vermesini engellemek için itekledim" dedi

İstanbul Pendik'te şortlu kıza saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Pendik'te şort giydiği için 21 yaşındaki A. M. S.'yi minibüste darp eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

Ercan Kızılateş ifadesinde gerçekleştirdiği saldırıyı "Tahrik oldum" diye savundu.

Kızılateş ayrıca genç kızdan şikayetçi de oldu.

Ercan Kızılat ifadesinde şunları dedi:

"Niyetli olduğum için bayan şahsı ikaz ettim. 'Bayan arkadaşım edep ve haya denen bir şey var, sizin bu şekilde toplu taşıma aracına binmeniz hiç yakışık almamış' dedim. Bayan bunun üzerine 'Sen de o zaman bakma arkadaşım' dedi. 'İnsanlar bazen nefsine hakim olamıyor, sizin bu giyim tarzınız beni tahrik etti' dedim.

"YALNIZCA YÜZÜNÜ İTTİM"

Elimin tersi ile yalnızca yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak saldırıya geçti. Ben yalnızca bayanın bana zarar vermesini engellemek için itekledim. Kamera kayıtlarına bakılırsa benim bayana saldırmadığım ya da darp etmediğim görülecektir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Pendik #şort
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