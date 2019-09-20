İstanbul Pendik'teki orman yangınında PKK şüphesi ön plana çıkıyor. Ağaçları ateşe veren zanlı cep telefonu ile görüntülendi. Harekete geçen emiyet güçleri şahsı kısa sürede yakaladı. Zanlının yakınlarının Emniyet'te PKK'dan dolayı kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu arada Tuzla'daki fabrika yangınını da PKK'nın uzantısı olan bir örgüt üstlendi. Muğla'da ise Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında PKK'nın ormanları yakmasını kınayan önerge CHP ve İyi Partililer tarafından reddedildi.

Pendik'te çıkan orman yangınında PKK şüphesi giderek ağırlık kazanıyor. Aydos ormanında ağaçları ateşe veren bir zanlı, duyarlı bir vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Kundaklama anını cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, kundakçıyı polise ihbar etti. Şüpheli şahıs, yangının çıktığı noktaya 100 metre mesafede ormanlık alanda yakalandı. Zanlının yakınları arasında PKK'dan dolayı Emniyet'te kaydı bulunanlar tespit edildi. Kundaklama anı, cep telefonu ile böyle görüntülendi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



İstanbul Tuzla'daki Kimya Fabrikası yangını da PKK'nın uzantısı olan “Halkların Birleşik Devrim Hareketi” üstlendi. Örgüt açıklamasında, fabrikanın askeri kamuflajlar için hammadde ürettiğini ifade etti.



Öte yandan CHP ve İyi Parti, son aylarda ormanları ve fabrikaları yakan PKK'yı kınamayı bir kez daha reddetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısında Ak Parti ve MHP grupları, PKK terör örgütünün ormanları yakmasını kınamak için yazılı bir önerge verdi. Önergede, “Terör örgütünün kirli eylemlerini şiddetle kınıyoruz.” ifadesi yer aldı.



Önerge, yapılan oylamada CHP ve İyi Partili üyelerin oyları ile reddedildi. Her iki partinin de PKK'yı kınamak yerine red oyu vermesi tepkiye yol açtı.



Orman yangınlarından büyük zarar gören Muğla'da, CHP ve İyi Parti'nin PKK'yı kınamaktan kaçınmasına Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'den de tepki geldi. Mete, "Bu konuda söylenecek ne bir söz, ne de ifade edilebilecek bir duygu şu an yaşadığımız hayal kırıklığını ve kızgınlığı ortaya koyabilir." dedi.





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