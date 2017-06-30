İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Peş peşe yapılan operasyonların ardresi bu kez Pendik ve Tuzla oldu. 10 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Hazırladıkları uyuşturucuları satmaya hazırlanıyorlardı, ne olduğunu bile anlayamadan kıskıvrak yakalandılar.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelindeki uyuşturucu operasyonları devam ediyor.



Polisin hedefinde bu kez Pendik ve Tuzla'daki uyuşturucu satıcıları vardı. Önceden belirlenen 10 adrese baskın düzenlendi.



Operasyona özel harekat ekipleri ve Eros ile Kara isimli Narkotik köpekleri de destek verdi.



Polis uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen çok sayıda ismi gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir adet kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve yüklü miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





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