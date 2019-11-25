İstanbul Ticaret Odası'ndan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şekib Avdagiç, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

EYT'ye ilişkin hükümetin politikasını doğru bulduğunu dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"EYT, kazanılmış hak olarak görünüyor ama asla böyle bir şey yok. Erken yaşta emeklilik, Türk sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur. Gününü dolduran sanki hemen emekli olması gerekiyor gibi bir algı var. Bunun doğru olmadığı açık. Türkiye'de emekli olmanın şartları var. Bu şartlar da bugün ortaya çıkmadı, 10-15 yıl önce bu düzenlemeler yapıldı. Herkesin de bu düzenlemelere tabi olması gerek.

Bugün Türkiye, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ile OECD'de en erken emeklilik yaşının uygulandığı ülke. Sistemin sürdürülebilirliği, iş hayatının verimliliği adına dünyada standartlar daha katı. Biz ülke olarak çok daha makul nitelendirilebilecek seviyelerdeyiz. Ama bu seviyelerin gelecekte de korunabilmesi için bugün herkesin ortaya konulan düzenlemelere saygı göstermesi şart."