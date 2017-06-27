Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşe geçmesi nedeniyle TEM ve D100 karayolunda trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatili sonrasında İstanbul'a dönüşler nedeniyle TEM ve E5'in bazı kısımlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında şehir içi yoğunluk yüzde 20 seviyesinde görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndün her iki yöne geçişte yoğunluk yaşanmazken TEM otoyolunun İstanbul yönü Silivri ve Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor. Mahmutbey Gişeler mevkisinde İstanbul yönüne araç yoğunluğu dikkati çekiyor.



E5'te ise Silivri-Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor.



Trafik ekipleri, özellikle İstanbul'a giriş güzergahlarında tedbirlerini ve denetimlerini sürdürüyor.



Sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor.