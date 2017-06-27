TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...

İstanbul trafiğinde bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşe geçmesi nedeniyle TEM ve D100 karayolunda trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor

İstanbul trafiğinde bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili sonrasında İstanbul'a dönüşler nedeniyle TEM ve E5'in bazı kısımlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında şehir içi yoğunluk yüzde 20 seviyesinde görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndün her iki yöne geçişte yoğunluk yaşanmazken TEM otoyolunun İstanbul yönü Silivri ve Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor. Mahmutbey Gişeler mevkisinde İstanbul yönüne araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

E5'te ise Silivri-Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor.

Trafik ekipleri, özellikle İstanbul'a giriş güzergahlarında tedbirlerini ve denetimlerini sürdürüyor.

Sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Trafik #yoğunluk
banner863
Önceki Haber
Bayram tatilinin son gününde plajlarda yoğunluk
Sonraki Haber
Düğün salonunda yangın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.