İstanbul'da ilk 6 ayda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 3 ton 634 kilogram 800 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 182 bin 189 uyuşturucu hap ile 651 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



İstanbul'un 39 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını 24 saat sürdüren narkotik ekipleri, 1 Ocak-7 Temmuz arasında 16 bin 13 olaya müdahale etti.



Operasyonlara Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubeleri, ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polisler ile narkotik dedektör köpeklerinin yanı sıra İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri destek verdi.



Narkotik polisinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 ton 539 kilogram esrar, 172 kilogram eroin, 355 kilogram kokain, 7 kilogram Hint keneviri, 424 kilo 500 gram bonzai, 43 kilo 500 gram metamfetamin, 2 kilo 300 gram amfetamin, 52 kilo 300 gram Afyon sakızı, 39 kilo 200 gram Khat, 1 milyon 182 bin 189 uyuşturucu hap, 651 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 146 silah ve 3 bin 252 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 bin 482 kişi haklarında yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 bin 141'i tutuklandı.



Önemli uyuşturucu operasyonları



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen plastik hammaddesi yüklü kamyonu takibe aldı. Pendik'te durdurulan ve narkotik dedektör köpekleriyle arama yapılan kamyonda, 12 ton plastik hammaddesi arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.



102 kilogram eroin ele geçirildi



İstanbul narkotik ekipleri, bir ay süren teknik takibin ardından, şoför A.G'nin kullandığı ve içinde uyuşturucu madde bulunan aracın Van'dan İstanbul'a gelmek için yola çıktığını tespit etti.



İstanbul ve Balıkesir emniyetine bağlı narkotik ekiplerinin 30 Mart'ta ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, A.G'nin kullandığı otomobil Balıkesir'de durduruldu. Aracın arka koltuğu ile bagajında gizlenmiş 102 kilogram eroin ele geçirilirken, şoför gözaltına alındı.



Son yılların en büyük kokain operasyonu



Uyuşturucu madde taşıyan gemi 13 Haziran'da Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik botlarınca durduruldu. Gemiye çıkan İstanbul narkotik ekipleri tarafından konteynerde yaptıkları aramada, 212 kilogram kokain bulundu.



Emniyet yetkilileri, 212 kilogram kokainin son yıllarda tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğunu bildirdi.

