İstanbul'da beklenen büyük depremden sonra yollarda oluşacak enkazdan dolayı, kentin karayollarında 10 metrelik mesafe 72,5 dakikada alınabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Earthquake and Megacities Initiati (EMI), Karlsruhe Technology Institute-CEDIM ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi işbirliği ile yürütülen Megaist Projesi, İstanbul'da beklenen büyük depremin sonuçlarıyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Aydınlık gazetesinden Mustafa K. Erol'un haberine göre; proje kapsamında üretilen raporlara dayanarak yapılan hesaplamara göre İstanbul'da yıkıcı etkileri olması beklenen depremde, karayolları üzerinde oluşacak enkazdan dolayı araçlar 10 metrelik mesafeyi tam 72,5 dakikada kat edilebilecek. Tamamen yolda kalınacağı için arama kurtarma gereği gibi yapılamayacak. Oysa felakette enkazın ilk üç günde kaldırılması, acil durum müdahalelesi için kritik önemde.



EMİNÖNÜ AVCILAR 150 GÜN



'10 metre 72,5 dakika' hesaplaması, ana yollar üzerine birikmesi beklenen enkaz miktarı ve araç uzunlukları gibi detaylar dikkate alınarak hesaplandı. İncelemeye konu bölge ise Eminönü, Fatih, Bakırköy, Bahçelievler ve Avcılar hattı. Yaklaşık 30 kilometre olan Eminönü – Avcılar sahil bandı, normalde 40 dakikalık yolculukla aşılabiliyor. Ancak olası depremde Eminönü-Avcılar arası ulaşım 150 güne çıkacak.



TONLARCA ENKAZI KALDIRMAK



Ege'deki son depremle yeniden gündeme gelen büyük İstanbul depremi, eğer gerekli önlemler alınmazsa Mega kenti adeta bir enkaz yığınına çevirecek. Yapılan hesaplamalara göre depremden sonra kent genelinde 12-14 milyon ton enkaz çıkacak. Enkazın günlük hayatı engellemeyecek ölçüde temizlenip kaldırılması için öngörülen süre en az iki ay!



EMNİYET ŞERİTLERİ AÇIK OTOPARK YAPILDI



İstanbul'da 10 metrelik mesafenin 72,5 dakikada alınacak olmasıyla ilgili sorumuzu yanıtlayan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ise şöyle dedi: “Depremden sonra yolların açık kalabilmesi önemlidir. Yollara yakın binaların yalnızca çatıları bile düşse bir engelleme olur. Şehir içi yollar için 1999 depreminde sonra deprem anında müdaheleyi kolaylaştırmak için emniyet şeritleri yapıldı. Söz konusu alanları şimdi İspark kullanılıyor, açık otopark hale getirildi. Emniyet şeritlerinin amacına uygun kullanılması bile çok önemli.”



DÖRT ÖNEMLİ ÖNLEM



Hesaplamayı yapan uzmanlar, beklenen büyük İstanbul depreminde öncelikle yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



- Ağır hasar alacağı tespit edilen binalar mutlaka yıkılıp yerine depreme dayanıklı binalar yapılmalı.



- Okul, hastane ve tarihi binalar güçlendirilmeli.



- Acil müdahale sorununun aşılması için stratejik önemdeki yollar genişletilmeli.



- Deprem planlarında bölgesel özellikler dikkate alınmalı ve hayata geçirilmeli.



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