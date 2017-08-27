İstanbul Bakırköy'de bulunan Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi için yeni bir imar planı hazırlandı. Değişikliğe göre, 81 bin metrekarelik arazinin yarısına alışveriş merkezi, otel ve konut yapılabilecek.

İstanbul'un kamu arazileri bir bir imara açılıyor.



Bakırköy Florya'da Atatürk Havalimanı'nın gemen bitişiğinde bulunan Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'nin arazisi için yeni imar planı hazırlandı.



25 Ağustos'ta askıya çıkan planlar, onaylanırsa 81 bin metrekarelik arazinin 46 bin metrekarsine konut ve ticaret alanları inşaa edilecek.



Söz konusu arazi için Emniyet Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasında 2010 yılında protokol imzalanmıştı. Protokole göre, eğitim merkezleri, spor salonu ve atış poligonun bulunduğu arazinin mülkiyeti 2015 yılında TOKİ'ye devredilmişti.



Daha önce kentin en değerli arazileri arasında yer alan Etiler Polis Meslek Yüksek Okulunun da 32 bin metrekaresi plan değişikliği imara açılmıştı.





ulusal.com.tr