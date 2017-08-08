İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen, "Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıktı. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde bunaltıcı boyutlara ulaştı. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın. İstanbul'un sıcaklığı, Antalya'yı geçti. Gündüz nem oranı yüzde 60. Bu, hissedilen sıcaklık 45 derece demek. Böyle olunca İstanbul, şu an Antalya'dan daha sıcak. İstanbul'da sıcaklık 35-36 derece, Antalya'da 33-34 derece" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıktığını ve Türkiye genelinde bunaltıcı boyutlara ulaştığını belirterek, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.



Prof. Dr. Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin sıcak havanın etkisinde olduğunu söyledi.



Türkiye'de de aşırı sıcakların hafta sonuna kadar devam edeceğine işaret eden Şen, sıcak havanın birçok hastalığı tetikleyebileceğini kaydetti.



Şen, gelecek hafta ise hava sıcaklığının 4-5 derece düşeceğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıktı. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde bunaltıcı boyutlara ulaştı. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın.



Çıkacaksanız da açık renk ve bol elbiseler giymeyi tercih edin. Susuz kalmamaya dikkat edin. Vücudunuzla elbise arasında hava boşluğu olsun. Şapkasız ve gözlüksüz kesinlikle dışarı çıkmayın.''



"İstanbul, Antalya'dan daha sıcak"



İstanbul'da ise hissedilen hava sıcaklığının rekor seviyelere yükseldiğini dile getiren Şen, "İstanbul'un sıcaklığı Antalya'yı geçti. Gündüz nem oranı yüzde 60. Bu, hissedilen sıcaklık 45 derece demek. Böyle olunca İstanbul, şu an Antalya'dan daha sıcak. İstanbul'da sıcaklık 35-36 derece, Antalya'da 33-34 derece." ifadelerini kullandı.



Sıcak havanın etkilerine değinen Şen, "Avrupa'da sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ülkemizde de verilebilir. Türkiye'de de bazı bölgelerde sıcaklıklar doğal afet sınırını aştı. Sıcaklıklar 35 dereceyi geçtiği zaman doğal afet sınırına gelir." değerlendirmesinde bulundu.



Şen, Doğu Anadolu'da son yılların en sıcak yaz mevsiminin yaşandığına dikkati çekerek, "Güneydoğu Anadolu'yu söylemeye gerek yok; 40 ile 45 derece arasında değişen sıcaklıklar hakim." dedi.