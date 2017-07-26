Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da bulunan bir donatı alanını daha imara açtı. Tuzla’da bulunan 44 bin metrekarelik, “Turistlik tesis alanı”nın 37 bin metrekaresi konut, turizm ve ticaret alanı yapılmak üzere imara açıldı.

Daha önce İller Bankası’nın kamp alanı olarak kullanılan bu arazi, denize sıfır ve yeşil alan olması ile dikkat çekiyordu. 20 Temmuz’da askıya çıkan planlara 19 Ağustos’a kadar itiraz edilebilenecek. Bu plan tadilatına ilk itiraz CHP’nin bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapan İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan’dan geldi. Bakanlık eliyle yeşil alanın ranta peşkeş çekildiğini belirten Doğan, “Söz konusu alan Tuzlanın deniz kıyısında ve nadir yerlerden biridir. Bakanlığın yaptığı bu plan tadilatı ile bu alan birilerine rant uğruna peşkeş çekilecektir. Zira bu alan içinde ağaç ve yeşil alanın bulunması ve deniz kıyısında olması birilerinin iştahını kabartmaktadır. Yoğun yapılaşmadan dolayı da böylesi alan gerçekten deniz kıyısında az bulunur. Bu alan kamu kurumuna ayıt kamp alanı olması nedeniyle tek katlı seyrek yapıların olduğu ve yeşili bol olan bir alandır. Diğer taraftan kamunun (İler Bankası) mülkiyetindedir. 44 bin 591 metrekare alana sahiptir. Bu alanın 37 bin metrekaresi Bakanlığın yaptığı planla konut + ticaret+ turizm alanı yapılıyor. Bu parsellerde 14.3.2013 tarihinde yapılan planlarda emsal 0.30 iken , bu planlarla Bakanlık emsali=1.00 yaparak 12 bin 866 metrekare toplam inşat alanını 37 bin metrekareye yükseltiyor. Ve yüzde 85 konut, kalan kısmını da ticaret- turizm alanı olarak birilerine sunuyor. Yapılan bu plan yasalara, hukuka, plan ilkelerine aykırıdır. Kamu yararı taşımayan bu plan tadilatı bölgede nüfus yoğunluğunu artırdığı gibi kamusal donatı alanlarını hızla yok etmektedir.” İfadelerini kullandı.





“BAKANLIK DERHAL VAZGEÇMELİ”

Yapılan tadilatın yasalara ve şehircilik ilklerine aykırı olduğunu belirten İbrahim Doğan, bölgedeki nüfus yoğunluğun da artacağına dikkat çekerek, “Kentimize bu plan tadilatları ciddi zararlar vermektedir. Siyasal kurumları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum ve kamu yararı taşımayan, katılımcılık ilkesinden ve bilimsellikten uzak olan bu planlara karşı çıkmalarını istiyorum. Kamu yararı taşıyan, çağdaş kentleşme ve doğayı koruyan politikalara öncülük etmeleri elzemdir. Kentin her karış toprağını rant uğruna betonlaştıran bu ticari anlayış böylece doğal afetlere davetiye çıkarıyor” dedi.





Gökhan Çelik

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