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İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesinde 4 bina tahliye edildi

İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesinde 4 bina tahliye edildi. Günlerdir derslere girmeyerek eylem yapan öğrenciler, daha fazla binanın hasarlı olduğu görüşünde. Duruma tepkili olan öğrenciler yerinde yapılandırma talep ediyor.

İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesinde 4 bina tahliye edildi

"Önce can güvenliği" dediler. Günlerce derslere girmediler; eylem yaptılar.

5,8'lik depremin ardından İstanbul Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında hasar oluştu. İstanbul Valiliği, hasarlı binalarla ilgili tahliye kararı verdi.

Son durumla ilgili basın açıklaması yapan öğrenciler, daha fazla binanın hasarlı olduğunu söyledi.

Yerinde yapılandırma talep eden öğrenciler, bölgedeki tehlikeyi anlattı.

Öğrenciler tahliye edildi edilmesine ama, çalışanlar hala binada. Duruma tepkililer.

Bir an önce çözüm bekleyen öğrencilerin eylemine öğretim üyeleri ve çalışanlarda destek verdi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

Avcılar'daki yurt binaları da 6 Ekim'e kadar tahliye edilecek.

Gayrimenkul Borsası ise İstanbul için "Öncelikli müdahale alanları haritası" adlı bir rapor hazırladı. 

Raporda durum hiç iç açıcı değil. Öyleki; 429 bin konut depreme dayanıksız. Bu konutlarda da tam 1 milyon 73 bin kişi yaşıyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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